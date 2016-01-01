Криштиану Роналду внесли в Книгу рекордов Гиннеса

Сертификат от Книги рекордов Гиннесса получил пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду. Поводом для внесения в Книгу рекордов нападающего сборной Португалии стало рекордное количество побед в международной карьере. Всего на его счету 132 встречи, в которых команда с его участием выигрывала. Футболист обогнал по этому показателю испанского защитника "Монтеррея" Серхио Рамоса.

Роналду участвовал более чем в 1 000 матчей, забив 800 мячей. На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года, серебряным и бронзовым призером континентального первенства, а также победителем Лиги наций УЕФА 2019 года.

Португалец перешел в "Аль-Наср" 30 декабря 2022 года. Он самый высокооплачиваемый футболист в мире: его зарплата в клубе составляет 200 миллионов евро в год. Криштиану Роналду также стал первым футболистом в истории, забивавшим голы за сборную на протяжении 22 лет подряд. В четвертьфинальном матче Лиги наций, состоявшемся 23 марта, гол Роналду помог сборной Португалии обыграть национальную команду Дании (5:2) и выйти в полуфинал турнира.