Верховная рада приняла закон о резком повышении зарплат чиновников

Закон о резком повышении зарплат сотрудникам министерств приняла Верховная рада Украины. Как сообщила депутат от "Европейской солидарности" София Федина, теперь чиновники будут получать больше, чем военнослужащие.

Инициативу поддержали 254 украинских депутата. При этом и ранее сообщалось, что зарплаты украинских чиновников в 3-10 раз выше средних по стране, передает ТАСС.

Не все украинские нардепы согласны с решением коллег. Некоторые критиковали утвержденный бюджет Украины на 2025 год с дефицитом 1,55 триллиона гривен - это 19,4% ВВП. Депутаты отмечали, что заложенные в бюджет деньги расходуются на поддержку телемарафона, дороги, а также на заоблачные зарплаты чиновников.