Умерла актриса Ольга Лысенко

В Москве скончалась звезда фильма "Я купил папу" Ольга Лысенко. Актрисе было 83 года.

Как сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России, Ольга Георгиевна умерла еще 22 марта, но родственники рассказали об этом только сейчас. Прощание с актрисой состоится 26 марта в 14.30 в ЦКБ на улице Маршала Тимошенко.

"На 84-м году ушла из жизни замечательная актриса театра и кино Ольга Георгиевна Лысенко", — говорится в сообщении Союза кинематографистов.

Ольга Лысенко родилась в Киеве, а в кино дебютировала еще школьницей. Ее первой ролью стала Аленка в фильме "Волшебная ночь". Окончила ВГИК и с 1966 была актрисой Театра-студии киноактера.

Ольга Георгиевна исполнила роли в почти 40 фильмах. Среди самых ярких ее работ "Я купил папу", "Проверено – мин нет", "Сыновья уходят в бой", "Узники Бомона" и "Полесская хроника", пишет РИА Новости.