Театр Вахтангова отказался сотрудничать с выходящим по УДО Ефремовым

Решение суда об условно-досрочном освобождении заслуженного артиста Михаила Ефремова вызвало дискуссию в театральном сообществе. Обсуждается вопрос, какой из театров готов к сотрудничеству с актером. Категорический отказ первым высказал директор Государственного академического театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

По словам Крока, он совершенно не знает Ефремова и может судить лишь по кадрам его выступлений в театре "Современник". Директор заявил, что его привели в ужас кадры выхода на сцену Ефремова в серьезном подпитии. И авария, которую устроил актер, стала следствием того, как он опустился, приводит слова постановщика издание "Абзац".

Адвокаты артиста рассказали журналистам, что сразу после освобождения он приедет в Москву. Отмечается, что Ефремову необходимо лечение – в колонии обострилась хроническая обструктивная болезнь легких. Крок в своем интервью добавил, что театр не нуждается в приглашенных артистах – а тем более в Ефремове.