В Китае умер "ребенок тысячелетия"

Цяньцянь, родившаяся в полночь 1 января 2000 года, скончалась. О смерти "ребенка тысячелетия" сообщила ее мать.

Как пишет издание Global Times, 25-летняя девушка умерла от сердечного приступа. Мать посвятила Цяньцянь трогательный пост в соцсети. Женщина рассказала, что дала своей дочери необычное имя, потому что иероглиф "цянь" означает "тысячелетие". К посту китаянка прикрепила фото странички газеты от 2000 года, в которой говорилось о рождении уникального ребенка.

Смерть "девочки тысячелетия" вызвала широкое обсуждение в Сети. Людей ужаснуло, что у столь молодой женщины были серьезные проблемы с сердцем. Эксперты связывают эту проблему с чрезмерными физическими нагрузками, хроническими болезнями сердца и побочными эффектами некоторых медикаментов.