Пилоты иностранной авиакомпании заметили НЛО в небе над Россией

Неопознанный летающий объект (НЛО) в небе над Россией испугал командира лайнера Azerbaijan Airlines. Инцидент произошел накануне, 24 марта.

Пилоты Azerbaijan Airlines заметили НЛО, когда выполняли рейс из Баку в Москву. Объект появился на эшелоне 360, к юго-востоку от российской столицы.

Как пишет Telegram-канал Aviaincident, командир самолета доложил об увиденном диспетчеру, после чего было проведено оповещение, но органы противовоздушной обороны (ПВО) отметку не наблюдали. Посадка самолета прошла благополучно.