Трамп простил Уолтцу скандал с утечкой из секретного чата

Майк Уолтц – хороший человек, заявил Дональд Трамп. Президент США уверен, что его помощник по национальной безопасности усвоил урок. Трамп не утратил доверия к Уолтцу, несмотря на скандал с утечкой данных об ударах американских военных по Йемену, передает NBC News.

Комментарии Трампа стали его первыми содержательными замечаниями с тех пор, как The Atlantic опубликовала статью с описанием инцидента. Журналист Джеффри Голдберг был непреднамеренно добавлен в групповой чат администрации президента США, где обсуждались планы военных ударов по Йемену.

Трамп заявил, что присутствие Голдберга в чате никак не повлияло на военную операцию. Президент выразил уверенность в своей команде, заявив, что он не разочарован событиями, приведшими к истории с The Atlantic. Ситуация, по словам Трампа, была единственным сбоем за два месяца, и он оказался несерьезным.