Насколько устойчива позиция Вашингтона? Надежен ли Трамп как партнер по переговорам? И как долго будут сопротивляться мирному процессу европейские покровители киевского режима?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев.

"Европейцы не хотят мира на Украине. После пандемии они нашли себе новую тему, в рамках которой можно какое-то время протянуть, ничего не меняя внутри своих стран. Им дорог этот конфликт, и они будут всячески его затягивать. Но при этом они понимают, что затягивать трудно и через какое-то время придется определяться", - отметил эксперт.

Полный комментарий Тимофея Бордачева смотрите в видео.