Стало известно о новых подвигах российских бойцов

Стало известно о новых подвигах бойцов ВС России в зоне проведения спецоперации.

Ефрейтор Мурад Кужахов, несмотря на вражеский обстрел, прибыл с группой эвакуации на подмогу раненым. Мурад лично вынес двух военнослужащих из зоны поражения, оказал им первую помощь и доставил в безопасное место, чем спас жизни боевых товарищей.

Младший сержант Юрий Мединцев, поддерживая наступление наших подразделений, метким огнем из самоходного артиллерийского орудия уничтожил большую часть пехоты и две артустановки ВСУ вместе с расчетами. Это позволило российским штурмовикам выбить противника с занимаемых рубежей.