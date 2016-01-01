Российские Вооруженные силы продолжили нанесение ударов по тылам ВСУ. Не менее 15 взрывов этой ночью прогремели в Кривом Роге. В красной зоне сейчас находятся пять областей Украины.

Киевский режим по-прежнему не оставляет попыток атаковать российскую энергетическую инфраструктуру. Наши ПВО отразили несколько нападений. А в ходе спецоперации группировки "Запад" и "Днепр" взяли под контроль два населенных пункта - Мирное в ДНР и Малые Щербаки в Запорожье.

Расчет противотанкового ракетного комплекса "Корнет" группировки "Днепр" уничтожил украинский ретранслятор, установленный на подтопленном судне. Он увеличивал дальность полетов ударных беспилотников, с помощью которых киевские боевики атаковали населенные пункты в Херсонской области. Наши десантники поразили цель управляемой ракетой с расстояния 6 километров. Бойцы артиллерийского соединения ВДВ успешно ликвидируют защитные сооружения, расчеты FPV-дронов и бронированную технику ВСУ.

На южнодонецком направлении экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" группировки "Восток" поразили опорные пункты неонацистов. Термобарические снаряды уничтожают технику и вражеские подразделения как на открытой местности, так и в защитных сооружениях. Ликвидацию целей подтвердили средства объективного контроля. В этот раз "Солнцепеки" поддержали наступления танкистов и мотострелков.