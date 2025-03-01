Белый дом раскрыл детали соглашения с Москвой

Вашингтон раскрыл детали соглашения, достигнутого на встрече с российской делегацией в Саудовской Аравии. Переговоры проходили 23-25 марта в Эр-Рияде, напоминают авторы текста, опубликованного на сайте Белого дома.

В итоге обсуждений стороны пришли к следующим решениям. Соединенные Штаты и Россия договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море. Кроме того, США помогут восстановить доступ России к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить расходы на морское страхование и расширить доступ к портам и платежным системам.

Вашингтон и Москва договорились разработать меры по реализации соглашения президентов двух стран о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины. Приветствуется помощь третьих стран, направленная на поддержку реализации энергетического и морского соглашений.

В завершении отмечается, что США и Россия продолжат работать над достижением прочного мира. Подтверждена настоятельная просьба Дональда Трампа о прекращении убийств с обеих сторон российско-украинского конфликта. Это необходимый шаг на пути к достижению прочного мирного урегулирования, сказано в тексте брифинга.