Политолога-иноагента Шульман* объявили в розыск

Признанная иноагентом Екатерина Шульман* объявлена в розыск. Об этом сообщается на сайте МВД России.

"Екатерина Михайловна Шульман* … разыскивается по статье УК РФ", — указано в базе МВД, но при этом не уточняется, по какой именно статье ведется розыск.

Шульман* была внесена в список иноагентов еще три года назад. Известно, что она получала финансирование из Канады, Германии, Ирландии, США и от российских организаций с иностранным капиталом, в том числе от Оксфордского российского фонда и фонда Карнеги. Эта информация раскрылась в суде, когда Екатерина подала жалобу на решение о признании ее иноагетом.

Шульман* является сотрудником Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, признанного нежелательной организацией на территории нашей страны. Политолог неоднократно получала штрафы за нарушение правил деятельности иноагента.

* признана в России иноагентом