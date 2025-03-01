Вашингтон опубликовал достигнутые с Киевом договоренности

Вашингтон договорился с Киевом разработать меры по выполнению соглашения президентов Трампа и Зеленского о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины. Итоги консультаций делегаций США и Украины в Эр-Рияде опубликованы на сайте Белого дома.

В сообщении отмечается, что Соединенные Штаты содействовали двусторонним переговорам на техническом уровне с украинской делегацией 23-25 марта в Саудовской Аравии. В результате США и Украина договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.

Кроме того, Вашингтон и Киев согласились с тем, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены оказанию помощи в осуществлении обмена военнопленными. Также США помогут в вопросе освобождения гражданских задержанных и возвращении "насильственно переданных украинских детей".