Киевский режим вновь попытался ударить по российской земле беспилотными летательными аппаратами. Об этом в среду, 26 марта, рассказали в Министерстве обороны России.

Как уточнило ведомство в своем Telegram-канале, дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов.

При этом пять дронов украинских националистов ликвидировано над территорией Белгородской области, по два аппарата сбито над Курской областью и над акваторией Черного моря.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что атаки беспилотников демонстрируют важное различие ВС России и украинских националистов: наши бойцы наносят удары только по военным целям.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что только Соединенные Штаты могут добиться от киевского режима прекращения ударов по гражданским объектам на территории России — и в Вашингтоне это прекрасно понимают.