Путин высказался о ротации военнослужащих в зоне СВО

Минобороны России анализирует вопрос о ротации военнослужащих, ушедших на фронт первыми. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос Захара Прилепина на заседании Совета по культуре.

По словам российского лидера, этот вопрос стоит остро. При этом решение о ротации бойцов в зоне СВО будет приниматься исходя из ситуации на земле. По словам Путина, многие мобилизованные стали профессиональными военными.

"Министерство обороны над этим думает, и, конечно, этот вопрос стоит остро. Безусловно, его не забываем. Но исходить будем из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения", - сказал глава государства (цитата по ТАСС).

Ранее сообщалось, что потери ВСУ в Курской области приблизились к 70 тысячам. Российские бойцы теснят врага.