Путин: в Курской области все будет восстановлено

Курская область будет восстановлена после атаки ВСУ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству.

Российский лидер отметил, что не будут оставлены без внимания жители Курской области, пострадавшие от преступлений украинских боевиков. "На это будут выделены все необходимые средства. Те люди, которые там живут, мы их, безусловно, не оставим без внимания", — заявил президент.

Напомним, что в декабре 2024 года Владимир Путин уже говорил, что разрушенные в результате боевых действий населенные пункты в Курской области восстановят. По словам президента, армия России выбьет противника с нашей территории, после чего можно будет оценивать ущерб и приступать к восстановительным работам, пишет ТАСС.