Путин: Отступающие из-под Курска боевики ВСУ разрушают церкви

Подразделения ВСУ, отступая из Курской области, разрушают объекты культурного наследия. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству при главе государства.

По словам Путина, когда ВС России выбивают противника из населенных пунктов, украинские формирования разрушают объекты промышленности и энергетики. Более того, уходя, ВСУ бьют целенаправленно по духовным центрам, отметил президент.

Путин рассказал о случаях, которые ему докладывали военные. По их данным, боевики ВСУ после того, как вынуждены были бежать из населенного пункта, отправили в одну из церквей несколько десятков снарядов, передает ТАСС.