Путин: Россия сделает все, чтобы покарать преступников ВСУ

Преступления ВСУ на территории России фиксируются. Власти сделают все, чтобы наказать преступников. Об этом на заседании совета по культуре и искусству сообщил президент России Владимир Путин.

"Все эти злодеяния фиксируются Следственным комитетом, Генеральной прокуратурой и прокуратурой. Все, что можно будет сделать для того, чтобы покарать этих преступников, будет сделано", — заявил российский лидер.

По словам Путина, некоторые боевики ВСУ, совершающие преступления в Курской области, оказываются в руках российских военных, они будут переданы суду. "Так и будем дальше поступать", — отметил президент.

Кроме того, Владимир Путин еще раз подтвердил, что Курская область будет восстановлена после атаки ВСУ. Российский лидер заверил, что не будут оставлены без внимания жители Курской области, пострадавшие от преступлений украинских боевиков, передает РИА Новости. "На это будут выделены все необходимые средства", — заявил президент.