Передавать молодому поколению любовь к Отечеству, его героям, истории и культурному наследию. Такой, по мнению Владимира Путина, должна быть главная миссия Совета при президенте по культуре и искусству. Его заседание глава государства провел сегодня. Он, в частности, предложил включать культурные объекты в проекты комплексного развития территорий. И сегодня же Владимир Путин вручил в Кремле премии президента молодым деятелям культуры и авторам произведений для детей и юношества.

В Екатерининском зале Кремля сегодня собрались и заслуженные деятели культуры и те, кто только в начале своего пути. Но уже добился серьезных успехов, которые по достоинству оценило государство.

Лауреатами премии президента стали архитектор Алексей Капустин, директор издательства "Проспект" Леонид Рожников, художник Ольга Ионайтис, балетмейстер Марина Егорова, хормейстер Анна Аверьяненко, дирижер Иван Никифорчин, прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова, а также художественный руководитель ансамбля песни и пляски имени Локтева Леонид Фрадкин.

Про развитие культуры в стране говорили сегодня и на совете при президенте, который отметил важнейшую роль этой отрасли для государства. В том числе и патриотическую.

"Мы должны сделать все, чтобы передать молодому поколению любовь к Отечеству, его героям истории и культурному наследию. Считаю это важнейшей миссией нашего совета. И в целом партнёрской работы государства и общества", - отметил Путин.

С этим, считает Карен Шахназаров, может помочь кинематограф, изучать который, по словам режиссера, необходимо в рамках школьной программы: "Я думаю, что это очень важная идея, которая будет способствовать и художественному и патриотическому воспитанию нашей молодежи".

"Конечно, это такой очень эффективный, на мой взгляд, способ донести нужную информацию, нужный контент до людей в целом. До молодых людей в частности. Об этом точно нужно подумать", - сказал Путин.

Председатель Союза писателей России Николай Иванов выдвинул предложение передать всю книжную отрасль в ведение Министерства культуры.

"У России не только армия, флот и литературы. Но и кинематограф тоже это наш союзник. Достаточно посмотреть фильмы о войне и будет очевидно, что это так. Но и многие другие виды искусств. А музыка разве нет? Достаточно вспомнить Шостаковича и его симфонию в блокадном Ленинграде. Это все союзники. Но практические вопросы давайте пообсуждаем. Я поручение подготовлю", - отметил Путин.

Отдельно на совете обсудили и цирковую деятельность. Молодые артисты, получив образование в России, часто уезжают работать за рубеж. Путин указал на то, что необходимо предлагать им достойные условия на Родине. Кроме того, был поднят вопрос о "Пушкинской карте", действие которой не распространяется на цирки.

"На сегодняшний день действие "Пушкинской карты" не распространяется на цирковое искусство. И наши молодые граждане почему-то могут посещать какие-то частные музеи, коммерческие выставки. А цирки, как главное место, куда исторически ходят всей семьей, до сих пор нельзя", - отметил Эдгард Запашный.

Эта тема крайне актуальна и для новых российских регионов, где "Пушкинская карта" тоже уже работает. Развитие культуры там тоже идет полным ходом. Дома культуры обеспечиваются всем необходимым. Идет восстановление поврежденных зданий. Этим совсем скоро займутся и в Курской области, где украинские боевики намеренно уничтожали объекты культурного наследия.

"Уверен, что мы все восстановим. На это будут выделены все необходимые средства. И те люди, которые там живут, мы их, безусловно, не оставим без внимания", - сказал Путин.

Создание разветвленной сети учреждений культуры продолжится по всей стране. Это является одним из показателей национального проекта "Семья", задачи которого безусловно будут выполнены.