Мишустин в преддверии отчета кабмина в Госдуме провел совещание с министрами

Премьер Михаил Мишустин в преддверии завтрашнего отчета правительства в Госдуме провел совещание с министрами. И попросил членов кабмина быть готовыми дать исчерпывающие ответы на вопросы парламентариев.

Михаил Мишустин доложит о мерах, принятых по решениям и поручениям президента. Речь о демографии, поддержке семей с детьми, строительстве дорог, развитии промышленности и медицины, а также о помощи участникам спецоперации.

А ранее сегодня Михаил Мишустин встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.