"Бывший напоследок меня порадовал": вот что Чобанян оставил Пинчук перед уходом

Звезды "Дома-2" Ира Пинчук и Арай Чобанян разводятся. Семья распалась после того, как мужчина попался на изменах.

Ира узнала о том, что муж ей не верен после празднования дня рождения. Пинчук закатила роскошную вечеринку и гуляла с друзьями два дня. А потом хакеры украли соцсети Чобаняна и слили все ее переписки в Сеть. Разразился скандал, Пинчук рыдала и говорила, что не знает, как ей жить.

Но за месяц Ира взяла себя в руки. Она вернулась к работе, сняла новую квартиру, а жилье, которое делила с мужем, уже выставила на продажу. Добралась Пинчук и до подарков, что получила на день рождения. Среди презентов были часы от мужа — Rolex модели Datejus, которые стоят несколько сотен тысяч рублей. Вручая дорогой подарок жене, Арай пошутил: "Я больше не альфонс официально".

Ирина не могла носить этот презент. Сначала браслет оказался ей велик, а потом часы были напоминанием о предательстве. Но Пинчук отпустила все обиды и решила, что часы то уж точно не имеют никакого отношения к изменам Чобаняна.

"Очень красивые. Бывший, спасибо, что напоследок вот таким классным подарком меня порадовал! На самом деле, знаете, я была такая злая, думала, все, я их продам, не буду носить, не хочу их видеть... А потом думаю, ты совсем, что ли? И поехала просто, сделала", — поделилась Пинчук на своей страничке в соцсети.