Лавров: Запад проглотил нарушение Киевом соглашения о прекращении атак

Запад никак не отреагировал на самую массированную атаку Киева по территории России. Она произошла сразу после того, как были заключены договоренности о прекращении ударов по энергоструктуре, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Министр напомнил: 11 марта Владимир Зеленский заявил, что он готов на перемирие – надо только заставить президента России Владимира Путина. И в этот же день ВСУ направили рекордное количество дронов по центральным районам России, включая Москву и Московскую область. Лавров напомнил, что ПВО насчитала около 340 дронов, такого никогда не было. И Запад, подчеркнул глава МИД в интервью Первому каналу, все это проглотил.

В ночь на 11 марта, по данным Минобороны, над российскими регионами сбили 343 украинских беспилотника. Из них 91 - над Московской областью и 6 ударных БПЛА - в районе Курской АЭС. Атака стала самой крупной в 2025 году. В Минздраве сообщили, что в результате атаки в Московской области пострадали 18 человек, в том числе трое детей. Трое взрослых погибли.