"Остановим эту зловещую авантюру!" Во Франции обрушились на Макрона из-за слов об Украине

Эммануэля Макрона раскритиковали за слова об усилении военной поддержки Киева. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо публично призвал остановить президента Франции.

"Макрон только что объявил, что завтра вечером примет Зеленского в Елисейском дворце, а на кону будет новый чек для Украины!" — написал Филиппо на своей странице в соцсети.

Ожидается, что на встрече с главой киевского режима французский лидер намерен еще раз заявить, что Париж сделает продолжение и усиление военной и финансовой поддержки Украины своим главным приоритетом.

"Давайте остановим эту зловещую авантюру, в которой участвуют жизни и деньги французов!" — призвал лидер партии "Патриоты". По мнению Филиппо, Киев не должен получить ни одного евро, ни одного оружия, ни одного солдата.