Эммануэля Макрона раскритиковали за слова об усилении военной поддержки Киева. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо публично призвал остановить президента Франции.

"Макрон только что объявил, что завтра вечером примет Зеленского в Елисейском дворце, а на кону будет новый чек для Украины!" — написал Филиппо на своей странице в соцсети.

Ожидается, что на встрече с главой киевского режима французский лидер намерен еще раз заявить, что Париж сделает продолжение и усиление военной и финансовой поддержки Украины своим главным приоритетом.

"Давайте остановим эту зловещую авантюру, в которой участвуют жизни и деньги французов!" — призвал лидер партии "Патриоты". По мнению Филиппо, Киев не должен получить ни одного евро, ни одного оружия, ни одного солдата.