Зеленский подтвердил передачу Киеву Вашингтоном "большого соглашения"

Американская сторона предложила Украине "большое соглашение", заявил Владимир Зеленский. По словам украинского лидера, ранее речь шла о рамочном соглашении без подробно прописанных условий.

В своем выступлении, которое транслировало на YouTube-канале украинское издание "Общественное", Зеленский сообщил, что в переданном Штатами проекте сделки по использованию полезных ископаемых Украины отсутствует вопрос контроля над атомными электростанциями. В настоящий момент Киев детально изучает условия американской стороны.

Зеленский также подтвердил, что достигнута договоренность между Украиной и США о безопасности в Черном море. Ранее об этом же говорил глава Минобороны Украины Рустем Умеров. Министр заявил, что выход российских кораблей из восточного сектора Черного моря Киев будет расценивать как нарушение договоренностей.