Кремль обнародовал итоги переговоров экспертов России и США в Эр-Рияде

Москва и Вашингтон разработают меры для запрета атак на энергообъекты в России и на Украине. Детали соглашения, достигнутого делегациями российских и американских экспертов на переговорах в Эр-Рияде, раскрыл пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, предусматривается, что соглашение будет действовать 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года. Есть возможность продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон.

Что касается Черноморской инициативы, то Москва и Вашингтон договорились обеспечить безопасность судоходства, не допускать использования коммерческих судов в военных целях. Эти договоренности вступят в силу после некоторых шагов Вашингтона: отмены санкций против российских производителей и экспортеров рыбопродукции и удобрений, а также снятия ограничений на работу страховых компаний и отмены санкций против Россельхозбанка.

США будут способствовать снятию ограничений на обслуживание в портах судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием - а также отмене ограничений на поставки в Россию сельхозтехники и других товаров, задействованных в производстве продовольствия. Подчеркивается, что две страны продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира, передает РИА Новости.