"Его перевоспитание — фикция!" Известная певица требует не выпускать Ефремова из колонии

Михаил Ефремов может вернуться домой из Белгородской колонии уже 9 апреля. Однако то, что актера освободили условно-досрочно, не всем пришлось по душе.

Артиста поддержали знакомые, часть коллег, семья и даже родные погибшего Сергея Захарова проявили невероятное милосердие и не стали препятствовать УДО. Но среди коллег Ефремова есть и недовольные решением суда. Так, певица Виктория Цыганова назвала вердикт суда опасной ошибкой, способной привести к новым жертвам.

"Четыре года за убийство человека — это насмешка. Его "перевоспитание" — фикция!" — заявила артистка на своей странице в Telegram.

Цыганова напомнила всем, как себя вел Михаил Олегович до колонии. Она опубликовала архивное видео, на котором едва стоящий на ногах Ефремов пытается оправдаться перед полицией после аварии, унесшей жизнь 57-летнего водителя. "Наркоман, алкоголик, убийца — таким он ушел в тюрьму, таким и вернется. Лучшее место для него — камера", — резюмировала певица.