МИД: Передача контроля над ЗАЭС другой стране невозможна

Запорожская атомная электростанция – российский ядерный объект. Совместная эксплуатация ЗАЭС с каким-либо другим государством недопустима, заявили в МИД России.

Дипведомство опубликовало заявление в связи со спекуляциями в СМИ на тему возможной передачи Запорожской АЭС Украине. Высказывались также версии об установлении некоего "совместного контроля" над станцией с Украиной, США или представителями международных организаций.

Что касается возможности совместной эксплуатация ЗАЭС с каким-либо государством: разведки стран НАТО обладают диверсионным потенциалом, что делает невозможным временный допуск представителей этих государств на станцию, подчеркнули в МИД. Кроме того, сотрудники ЗАЭС являются гражданами России. Рисковать их жизнями недопустимо - особенно с учетом зверств боевиков ВСУ.