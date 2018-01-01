Михалковой, Аверину и Олешко присвоили звания народных артистов России

Президент Владимир Путин отметил большие заслуги Анны Михалковой, Максима Аверина и Александра Олешко в развитии искусства. Им присвоены звания народных артистов России.

"За большие заслуги в развитии кинематографического, театрального, хореографического, циркового и эстрадного искусства присвоить почетное звание народный артист Российской Федерации", — говорится в указе главы государства.

Анне Михалковой 50 лет, она — дочь режиссера и актера Никиты Михалкова. На ее счету более 100 ролей. Самые известные фильмы с Михалковой — "Изображая жертву", "Живи и помни", "Связь", а также сериал "Обычная женщина". За фильм "Связь" Анна Никитична была удостоена премии "Золотой орел".

Максиму Аверину - 49 лет, с 2018 года он является актером Московского академического театра сатиры. Россияне его полюбили за роль Сергея Глухарева в телесериале "Глухарь". При этом Аверен играл более чем в 80 фильмах и сериалах.

Александру Олешко - 48 лет, в 2018 году он был принят в труппу Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Телезрители обожают Олешко за роль олигарха в сериале "Папины дочки". Всего на его счету 87 картин. Также Александр Владимирович является телеведущим.