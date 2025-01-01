Песков анонсировал новое согласованное заявление Москвы и Вашингтона

Позитивной и конструктивной назвал работу, которую ведут Москва и Вашингтон, пресс-секретарь президента России. Дмитрий Песков отметил, что эта работа продолжается.

Представитель Кремля сообщил, что стороны выработали еще один документ. Это еще одно согласованное заявление, которое будет опубликовано в ближайшее время, передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента раскрыл детали соглашения, достигнутого делегациями российских и американских экспертов на переговорах в Эр-Рияде. Предусматривается, что оно будет действовать 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года. Есть возможность продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон. Москва и Вашингтон разработают меры для запрета атак на энергообъекты в России и на Украине. Также договоренность касается Черноморской инициативы: Россия и США договорились обеспечить безопасность судоходства и не допускать использования коммерческих судов в военных целях.