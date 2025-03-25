Зеленский выдвинул США неожиданное обвинение из-за Путина

Глава киевского режима на брифинге выдвинул новое обвинение в адрес Вашингтона. На этот раз Владимир Зеленский недоволен тем, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф часто общается с президентом России Владимиром Путиным.

"Я считаю, что Уиткофф провел очень много времени в диалоге с Путиным", — заявил Зеленский.

Так президент Украины прокомментировал слова Уиткоффа о новых регионах России. Зеленский объявил, что есть много информации, которую распространяют "те или иные люди", и она очень сильно совпадает с "месседжами Кремля".

Ранее Стивен Уиткофф в интервью Такеру Карлсону, рассказал об обсуждении статуса новых российских регионов. По его словам, центральным вопросом по этой теме остается признание новых российских регионов международным сообществом, Украиной, а также "способность Владимира Зеленского выжить политически, если он это признает".

В свою очередь депутат Рады Александр Мережко выразил возмущение из-за слов спецпосланника президента США. Мережко назвал заявления Уиткоффа позорными и призвал убрать его из переговорного процесса, пишет РИА Новости.