Везде глаза и уши: как американский журналист попал в сверхсекретный чат

Сияющий град на холме, как называет себя Америка, бурлит. Роковая случайность или сбой в системе? Лучшая команда Дональда Трампа, включающая Пита Хегсета, Джей Ди Вэнса, Майка Уолтца и Марко Рубио, случайно добавила главного редактора журнала "Атлантик" Джеффри Голдберга в секретный военный чат, где подробно обсуждали различные атаки.

Там было много интересного: планы ударов по йеменским хуситам, нехорошие отзывы вице-президента Джей Ди Вэнса о европейцах. Мол, хватит их спасать.

Америка шумит - то ли советник по национальный безопасности и его коллеги конченые идиоты, то ли…

"Никто не посылал сообщений с военными планами. Если вы говорите про лживого и полностью дискредитированного журналиста, который сделал карьеру на фейках, то он не раз вбрасывал откровенные выдумки", - заявил Хегсет.

Или это хитрый трюк, специальный слив информации? На политическом манеже ни у кого нет друзей. Есть только тактические союзы.

На фоне американского скандала проснулась британская пресса и подняла мемуары растрепанного Бориса Джонсона, который вспоминает о визите израильского лидера Нетаньяху в Соединенное Королевство. И в частности, посещение туалета в здании британского МИДа: "Там Биби провел некоторое время. И может быть, совпадение, а может, и нет, но мне сказали, что позже, когда они проводили регулярную проверку на наличие подслушивающих устройств, в громоотводе обнаружили подслушивающее устройство".

Какие тайны мог выболтать в туалете Борис Джонсон и другие посетители санузла, остается неясным. Но история захватывающая.

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