Достигнутые на переговорах в Саудовской Аравии договоренности по Украине вступают в силу после их оглашения Америкой. Об этом объявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

При этом президент Украины сообщил, что ждет подтверждения этому от представителя украинской делегации, министра обороны Рустема Умерова. "Если этот так и сейчас мне еще подтвердит это министр обороны по телефону, значит будет делать свою работу по имплементации договорённостей украино-американской встречи", — заявил глава Незалежной.

Во вторник, 25 марта, в Эр-Рияде состоялся новый раунд переговоров делегаций Вашингтона и Киева. По его итогам Умеров рассказал, что стороны договорились об обеспечении безопасного судоходства в Черном море, а также внедрить договоренности о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России, пишет РИА Новости.