Лавров: ситуация в отношениях РФ и США при Байдене была аномальной, его поведение было глупым, как детсадовская обида

Ситуация в отношениях РФ и США при Байдене была аномальной, его поведение было глупым, как детсадовская обида. Об этом во вторник, 25 марта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Главное из заявлений в интервью Первому каналу:

- Многие друзья РФ считают, что реакция Соединенных Штатов на спецоперацию была слишком гипертрофированной;

- Зеленский понимает, что его дни сочтены и его "светлый образ" давно померк;

- Будет интересно, если США используют свое влияние на Европу и заставят её не отказываться от российского газа;

- Европейские политики говорят, что они не позволят восстановить "Северные потоки", это "либо больные люди, либо самоубийцы";

- США использовали доллар для наказания отдельных стран, теперь процесс перехода на нацвалюты и альтернативные платежные системы не остановить.