В кадр фотоловушки в Приморье попала реакция леопарда на снег

Выпавший в Приморье снег категорически не понравился обитателям национального парка "Земля леопарда", о чем свидетельствуют кадры с фотоловушки. На них красавица Лео 305F, выбравшись из укрытия, изучает обстановку.

Как отмечают специалисты, этот редкий хищник, несмотря на свой мех, который позволяет переносить зиму, не любит снег и старается, в отличие от тигра, максимально обходить сугробы. Именно поэтому ареал леопарда ограничен южным Приморьем.

Сегодня в дикой природе обитают 129 взрослых особей этих краснокнижных кошек.