"Ярсы" вышли на маршруты боевого патрулирования в Тверской области

В Тверской области на маршруты боевого патрулирования вышли подвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс".

Расчеты Бологовского соединения покинули ангары и преодолели почти сто километров, чтобы приступить к оборудованию позиций, организации маскировки и боевого охранения. Одной из задач стратегических ракетчиков станет отработка противодействия диверсионно-разведывательным группам. А также вывод спецтехники из зоны условного химического заражения.

Цель учений - проверить готовность личного состава "Ярсов" к длительному несению дежурства в полевых условиях.