Власти Молдавии предприняли очередную попытку сломить оппозицию

Очередную попытку сломить оппозицию предприняли власти Молдавии. Главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул сняли с рейса в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр.

В ведомстве сообщили, что политик задержана на 72 часа. Вместе с Гуцул находятся ее адвокаты. Здание охраняют усиленные наряды полиции. Возле него собрались представители оппозиционных партий страны.

Накануне силовики провели обыски по делу о финансировании избирательной кампании главы Гагаузии. Ее сторонники называют процесс политическим. Гуцул активно выступает за сближение с Россией, которое поддерживает подавляющее большинство жителей автономии.