В Петербурге заработал единый центр протезирования и лечения участников спецоперации

23-летний Юрий Хорольский - участник специальной военной операции, штурмовик. Ногу потерял во время одного из боевых заданий. Сейчас готовится к протезированию: с нетерпением ждет, когда выпишут из больницы: "Получу протез и вернусь. Нельзя гореть таланту. Я дипломированный пулеметчик, у меня разряд есть. Я ни за что не буду увольняться, буду служить дальше". Руслану Кукушкину - всего 19, он мечтает поскорее вернуться в родной Саратов. Будет делать предложение любимой девушке, которая скучает и ждет.

Они все поскорее хотят вернуться: кто на фронт, а кто - к любимой семье, к работе. Они строят планы и рвутся действовать. Поэтому быстро получить удобные протезы для них крайне важно.

Еще недавно услугу протезирования можно было оформить лишь в Москве и Петербурге. Но после того как в Министерстве обороны ввели единые стандарты, география специализированной медпомощи значительно расширилась. В центральных военно-медицинских организациях теперь занимаются самыми сложными случаями. А в помощь к ним открыты 15 реабилитационных центров на базе региональных военных госпиталей.

Новая система была разработана в прошлом году, ее цель - максимально ускорить оказание помощи нашим бойцам. Единый центр, созданный на базе военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге, будет координировать всю эту огромную работу.

В штабе горячей линии Единого центра обрабатывают до 100 заявок в день со всей России. Телефон 8-800-101-26-26 актуален для всех участников СВО: кто еще только ожидает протез или тех, кто хочет заменить свой старый. Задача оператора - собрать максимум информации о каждом пациенте.

"Была очень важна региональная составляющая, чтобы военнослужащий имел возможность пройти протезирование или реабилитацию близко от дислокации его воинской части или места проживания", - отметила замминистра обороны Анна Цивилева.

Аккредитацию на соответствие новым стандартам Минобороны прошли более 30 предприятий-изготовителей протезов в 24 регионах России. Для них также очень важна создаваемая база данных о тех, кто нуждается в протезировании. Срок изготовления одного изделия - около месяца. Каждое - уникально и предназначено для конкретного человека.

"Протезы мы всегда пытаемся подогнать под активность. Даже ветеранов я всегда спрашиваю: ты будешь оставаться в войсках или будешь увольняться в запас. А дома что ты собираешься делать? Если человек останется в войсках, ему надо носить снаряжение, бронежилет, каску, нужно заложить в протез вот эти перенагрузки", - объяснил Николай Шапошников, работник предприятия по изготовлению протезов.

Как говорят в Минобороны, благодаря высокой конкуренции за бюджетное финансирование предприятия по изготовлению протезов начали инвестировать в развитие технологии. Итог - 80 процентов комплектующих сейчас российского производства. А время оказания услуги по протезированию одному пациенту уже сократилось почти вдвое.

"Были оформлены все необходимые документы, и мы в течение одного дня забрали ребят из военных госпиталей и разместили у себя в стационаре. Соответственно, этих ребят мы быстрее возьмем в работу", - говорит Игорь Богданов, директор предприятия по изготовлению протезов.

Те, кто занимается реабилитацией тяжелораненых участников СВО, отмечают: для этих людей очень важно быстро переходить с этапа на этап без томительного ожидания.