Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака

Овны

Серьезный день! Желание мгновенного успеха или легкой наживы может привести не туда. Держите себя в руках и не поддавайтесь соблазнам.

Тельцы

Сцены ревности, выяснения отношений… В вашем секторе личной жизни появилась Лилит, будьте осторожны, не нарвитесь на какого-нибудь абьюзера.

Близнецы

Звезды незаметно склоняют вас к крайностям, следите за балансом работы и отдыха. Помните: забота о себе - это не слабость, а необходимость.

Раки

Черная Луна переместилась в родственный для вас Скорпион, где пробудет девять месяцев. Будьте посерьезнее – новые романы могут закончиться печально.

Львы

Вы же не хотите перессориться со всеми вокруг? Тогда воздержитесь от бескомпромиссной дележки людей на правых и виноватых.

Девы

Жизнь потребует от вас гибкости и легкости на подъем. В то же время будьте осторожны в поездках, командировках, общении с незнакомцами.

Весы

Черная Луна будет соблазнять вас шальными деньгами, легкими заработками и взятками. Помните, что деньги легко уходят, а последствия остаются.

Скорпионы

Лилит в вашем знаке пробудит желание все контролировать, но сейчас важно научиться отпускать и доверять. Если получится – жизнь изменится к лучшему.

Стрельцы

Внутренний мир выходит на первый план. Попробуйте направить свою энергию на духовные практики, работу над собой, развитие своей личной силы.

Козероги

Отношения с окружающими могут стать напряженными и даже токсичными. И все же не замыкайтесь в себе, ищите тех, с кем вы на одной волне.

Водолеи

Работы станет больше, если вы не научитесь говорить "нет". Следите за тем, чтобы не начать выполнять чужие обязанности или помогать лентяям.

Рыбы

Вам не стоит в ближайшие девять месяцев обращаться в суды - решение будет не в вашу пользу. Сосредоточьтесь на творчестве - там ваша удача.