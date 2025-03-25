Никита Михалков о возвращении уехавших из России артистов: "Пускать не надо"

Режиссер Никита Михалков в коротком интервью прокомментировал предложение лишать наград уехавших из России артистов и тех, кто плохо отзывается о нашей стране. По его мнению, отбирать у них государственные награды не нужно, как и пускать обратно в страну. Прославленный режиссер в фирменной манере заявил, что пусть все уехавшие будут за границей со своими наградами, передают "Известия".

"Какое значение награды имеют для тех людей, кто уехал туда? Ну вот народный артист России, который уехал, и что ему эта награда дает? Другой разговор, что, так сказать, уехал и уехал и ходи с этой наградой там. А ждать, когда здесь, так сказать, все уладится и приезжать обратно сюда, и тогда эта награда здесь будет работать на тебя, это плохо. Поэтому отнимать не надо, а пускать не надо просто. Вот и все. Пусть будет с наградой там", - с усмешкой заявил Никита Михалков.

Ранее прославленный режиссер высказал мнение, что санкции, которые наложили на Россию вскоре после начала СВО (и продолжают накладывать до сих пор), благоприятно повлияли на киноиндустрию. Никита Михалков уверен, что народ стал понимать, что хорошо, а что плохо. А Голливуд, высказал мнение артист, сильно испортился и стал сильно зависим от "повестки".

Также Никита Михалков высказал мнение, что деятелей культуры, которые продолжают работать в России, но не поддерживают нынешний политический курс в стране, можно отнести не только к нерукопожатным, но даже к опасным. Прославленный актер и режиссер ответил утвердительно на вопрос журналистов, существует ли в России условный список нерукопожатных деятелей культуры. "Это, кстати говоря, люди более опасные, чем те, кто уехал", - заключил Никита Михалков.