Предводитель киевского режима Владимир Зеленский хорошо понимает, что в его "светлый образ" верит только часть украинского населения, разделяющая бандеровские взгляды. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как отметил российский дипломат в интервью Первому каналу, "Зеленский и сам не хочет давать слабину", поскольку хорошо понимает: его дни сочтены.

Говоря об отношении к Зеленскому в его же стране, Лавров пояснил, что "его "светлый образ", как он пытался его строить в народе, давно померк, за исключением той части населения, которая отражает радикальные, ультраправые, реваншистские, бандеровские взгляды, там таких людей тоже немало".

Ранее бывший полковник армии США Дэниел Дэвис заявил, обращаясь к предводителю киевского режима Владимиру Зеленскому, что "время не на его стороне". По мнению американского эксперта, "никто не может ему гарантировать, что он переживет" мирную сделку.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался про "уровень духовного развития и внутреннего состояния" Зеленского, говоря о висящей рядом с его кабинетом картине, изображающей полыхающий Кремль. Песков отметил, что "это не красит" владельца такого "шедевра".