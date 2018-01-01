84-летний артист Левон Оганезов изменился до неузнаваемости

Левон Оганезов считается одним из самых известных артистов и пианистов в России. Он много снимался на телевидении, причем в самых разных передачах. Однако в последнее время он пропал со всех радаров. А между прочим 25 декабря ему исполнится 85 лет.

Тем не менее он не мог пропустить записи программы Андрея Малахова, посвященной Ларисе Голубкиной. Однако Левон Оганезов появился в студии посредством видеосвязи. Оказалось, 84-летний музыкант находится в Америке. Когда пианист предстал перед зрителями, те его, судя по дальнейшим комментариям в Сети, просто не узнали. От пышущего здоровьем и энергией артиста не осталось и следа. Левон Оганезов сильно похудел и осунулся.

Теперь в Сети судачат, что прославленный артист серьезно болен. Кстати, сам Левон Оганезов в 2018 году на программе Елены Малышевой жаловался на боли в пояснице. А в 2021 году пианист тяжело переболел коронавирусом. В какой момент Левон Оганезов переехал в США, точно неизвестно. Однако не секрет, что его старшая дочь живет в Америке. Не исключено, что артист покинул Россию, чтобы быть поближе к родственникам, считают интернет-пользователи.