Ядерное оружие, которое было передано Украине в рамках Будапештского меморандума, Киеву не принадлежало, а являлось собственностью России. Об этом заявил специальный посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл.

Как написал политик в соцсетях, необходимо прояснить ситуацию с Будапештским меморандумом 1994 года. В действительности оружие, переданное по этому документу Киевом Москве не было украинским — Украина всего лишь "вернула обратно России ядерное оружие" (цитата по ТАСС).

Этот факт, по мнению Гренелла, является неудобным для украинских политиков, которые пытаются заявлять права Киева на владение ядерным оружием.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, говоря об атаке киевского режима на атомную электростанцию в Курской области, назвал эти действия украинских националистов актом ядерного терроризма.

Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев, высказывая свое мнение о реальности применения ядерного оружия в конфликте на Украине, отмечал, что "риски высокие", однако это не значит, что они необратимы.