Обвиняемый в крупной взятке генерал Шамарин решил пойти на СВО

Начальник главного управления связи Вооруженных сил России, заместитель начальника Генерального штаба российской армии генерал-лейтенант Вадим Шамарин, обвиняемый в коррупции, изъявил готовность отправиться на специальную военную операцию.

Как сообщает ТАСС, адвокаты Шамарина рассказали, что их клиентом "неоднократно подавались письма о прошении отправить его на СВО, чтобы послужить Родине".

Соответствующее прошение Шамарина находится на рассмотрении в Министерстве обороны России, утверждают адвокаты.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что практика помилования за участие в специальной военной операции не содержит исключений в отношении осужденных по резонансным преступлениям, хотя есть иные основания.

Между тем уУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что женщины-заключенные лишь в единичных случаях просили заменить им наказание на службу в зоне СВО.