Собянин: В Москве упрощен порядок размещения летних веранд

В Москве упростили порядок размещения летних веранд без специального оборудования. Теперь это можно делать без согласования проекта. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Речь идет о верандах, на которых установлены только зонты, столы и стулья промышленного изготовления и компактные элементы цветочного оформления.

Кроме того, веранда должна примыкать к кафе или ресторану либо стоять на расстоянии не больше 5 метров от него.

Для всех остальных веранд по-прежнему нужно получать согласование столичных властей.