Ведущая Анфиса Чехова призналась в многолетнем обмане

Анфиса Чехова получила известность после того, как на телеэкраны вышла программа "Секс с Анфисой Чеховой". Ведущая неизменно представала в кадре в откровенных нарядах, которые обтягивали ее пышную фигуру, подчеркивая аппетитные формы. На протяжении нескольких лет Анфиса Чехова обсуждала со зрителями самые интимные темы. Никто из зрителей и предположить не мог, что на самом деле у раскрепощенной ведущей было множество комплексов и страшное недовольство собой.

"В 20-летнем возрасте я себя ненавидела. Мне казалось, что вообще зря меня мама родила", - призналась лишь сейчас в многолетнем обмане Чехова.

Она рассказала, что страшно переживала из-за своей полноты, ее якобы даже увольняли с телевизионной работы и постоянно критиковали за лишний вес. В свою очередь, в качестве психологической защиты Анфиса Чехова специально носила самую обтягивающую и откровенную одежду, чтобы продемонстрировать окружающим, что ей в себе все нравится.

"На самом деле, ты ни хрена себе не нравишься. Но просто ты делаешь такой вызов, ты пытаешься показать людям: посмотрите, я не толстая, а сексуальная, у меня есть формы. И ты себя обтягиваешь настолько, что при каждом движении на тебе это все может лопнуть", - заключила ведущая.

Сейчас проблемы с лишним весом остались позади. Анфиса Чехова сильно похудела и продолжает держать стабильный вес. Она может позволить себе надеть любую одежду, передает Starhit.