Европейские лидеры, прежде уверявшие в недопустимости перемирия на Украине, вдруг резко поменяли свое мнение. На это указал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как отметил дипломат в интервью Первому каналу, "всякие макроны, стармеры, фондерляйны сразу стали кричать, что теперь мяч на стороне Путина", хотя еще тремя днями ранее отказывались от любого перемирия.

Лавров заявил, что в Европе "мгновенно поменяли свою позицию, как только ветер переменился", когда киевский режим поддержал 30-дневное прекращение атак на объекты энергетической инфраструктуры, хотя прежде требовали сделать все, чтобы Украина "с позиции силы выступала".

Ранее программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев отмечал, что европейцы не хотят мира на Украине — им "дорог этот конфликт, и они будут всячески его затягивать", хотя и понимают, что "через какое-то время придется определяться".

Доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин рассказал, готовы ли европейские политики отказаться от военной поддержки киевского режима и слышны ли в Европе голоса политиков, призывающих занять более реалистичную позицию.