Внуков не заметили на похоронах Ларисы Голубкиной

25 марта прошли похороны известной актрисы Ларисы Голубкиной. Отпевание народной артистки РСФСР состоялось в храме святителя Николая Чудотворца на Красной Пресне. Отдать последнюю дань уважения актрисе пришли ведущий Андрей Малахов, актрисы Людмила Максакова, Оксана Арбузова, Вера Алентова. Также отметились на траурном мероприятии Екатерина и Александр Стриженовы, Ольга Субботина, Мария Миронова.

Дочь Ларисы Голубкиной Мария старалась не попадаться на глаза журналистам. Репортеры приметили ее, заплаканную, еле стоящую на ногах от горя, только у выхода из храма, где она провожала в последний путь белоснежный гроб с телом матери, который затем погрузили в катафалк.

Как утверждает "КП", на траурной церемонии бывший муж Марии Голубкиной, известный артист и шоумен Николай Фоменко, не присутствовал. Не были замечены и их дети: дочь Анастасия и сын Иван. Отметим, что оба некоторое время живут в Германии. Кстати, говорят, там же находится и сестра Ларисы Голубкиной по отцу, с которой та якобы не поддерживала отношений. Актрису похоронили на Троекуровском кладбище.

Напомним, что известная нескольким поколениям актриса Лариса Голубкина ушла из жизни 22 марта в возрасте 85 лет. Уже первая работа в кино - роль Шурочки Азаровой в фильме "Гусарская баллада" - принесла студентке ГИТИСа любовь миллионов зрителей. Которая с тех пор оставалась неизменной.