Васильев: Фракция "Единая Россия" положительно оценивает работу правительства

26 марта в Госдуме - ежегодный отчет правительства. С итогами работы за предыдущий год выступит глава кабмина Михаил Мишустин. В ходе доклада будут затронуты самые разные темы - поддержка семей с детьми, развитие медицины, промышленности. И, конечно, помощь участникам СВО.

"Работа проделана большая. Это отмечалось всеми фракциями, что очень важно. И теми, которые критично оценивают практически все вопросы. Мы тоже оцениваем работу правительства как положительную. Недавно состоялась встреча наша, до этого проходили правительственные часы, заслушивались министры. Депутаты, представляющие все политические партии, представляющие практически весь народ России, вместе с правительством ищут решения. Например, острейшая миграционная проблема. Была сформирована рабочая группа, и мы получили результат - оздоровление ситуации", - отметил Владимир Васильев, руководитель фракции "Единая Россия".