Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Богдана Бебекина

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение Богдана Бебекина. Его историю мы рассказывали накануне.

У мальчика редкое и смертельное заболевание - остеосаркома правой большеберцовой кости. Чтобы опухоль не распространилась на другие органы, необходимо срочно начать специальное лечение. Однако оно имеет серьезные побочные эффекты, поэтому требуется сопроводительная терапия очень дорогим препаратом. Его стоимость - почти 22 миллиона рублей. Семья собрать такую сумму просто не в силах и просит о помощи всех неравнодушных.

Помочь может каждый. Достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!