Онищенко призвал считать молодежью людей до 45 лет

Повышение возраста, до которого люди считаются молодежью, вполне оправдано на фоне роста средней продолжительности жизни. Об этом рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Эксперт прокомментировал обсуждение в обществе темы повышения возраста молодежи до 40 лет. По мнению Онищенко, "ничего в этом такого устрашающего или ущемляющего чьи-то права нет".

Вместе с тем академик призвал избежать административного давления, исходя в этом вопросе из объективного обоснования пользы для экономики и науки, полагаясь на реальные изменения возрастной структуры, сообщает РИА Новости.

Ранее руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Григорий Гуров заявил, что "вопрос повышения границ молодежного возраста витает в воздухе не с сегодняшнего и даже не со вчерашнего дня". Однако в реальности это не обсуждается.

Российские власти встревожены из-за другого возраста — репродуктивного. Замглавы кабмина Татьяна Голикова отмечала, что за последние 20 лет в России, как и во всем мире, изменилась возрастная модель рождаемости. Сокращение числа женщин репродуктивного возраста может продлиться вплоть до 2046 года.